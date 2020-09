PORTICO DI CASERTA – E’ di pochi minuti fa la notizia della chiusura dell’istituto comprensivo San Giovanni Bosco di Portico di Caserta per un caso di Covid. Ad essere positiva è una collaboratrice scolastica. La scuola aveva appena riaperto i battenti ieri per la prima riunione docenti. Oggi la notizia della chiusura temporanea per la sanificazione.