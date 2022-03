EDA RIFIUTI CASERTA Il presidente uscente Antonio Mirra annuncia: “Non mi ricandido, necessario un ricambio fra sindaci”

Il 31 marzo il nuovo consiglio d’Ambito procederà all’elezione del presidente. Resta candidato il solo sindaco di Parete, Gino Pellegrino

CASERTA Il consiglio d’ambito dell’Eda Caserta avrà luogo in prima convocazione il 30 marzo ed in seconda convocazione il 31 marzo alle ore 09,30, presso la sala consiliare del Comune di Caserta. In quell’occasione verrà eletto il nuovo presidente dell’Eda. Candidato, finora, il solo sindaco di Parete Gino Pellegrino che sarà appoggiato dal gruppo di centro composto da Moderati, Noi di Centro e Italia Viva. Chi invece annuncia la sua non ricandidatura è il primo cittadino di Santa Maria Capua Vetere, Antonio Mirra, presidente uscente dell’Eda rifiuti.

“Con l’elezione nel nuovo Consiglio e del presidente si chiude la prima fase dell’Ente d’Ambito Caserta. Sono orgoglioso di averla guidata in questi anni raggiungendo obiettivi importanti nel complicatissimo percorso che porta al sistema integrato dei rifiuti dell’Ato Caserta; guidare prima il Distretto provinciale dell’Eic e poi l’Eda da presidente, eletto in entrambi i casi all’unanimità ed in modo bipartisan, è stato un grande onore ma anche un gravoso onere. Essere presidente e dare da subito all’Ente d’Ambito una forte impronta di efficienza, economicità ed eticità, andando in totale controtendenza rispetto allo schema di associazione o consorzio fra comuni come carrozzone sperpera soldi, ha richiesto un grande lavoro che ho svolto con enorme piacere, a titolo totalmente onorifico, ma anche con sacrificio personale, per non sottrarre un minuto alle esigenze della mia comunità sammaritana. Mi fa enormemente piacere che questo lavoro, svolto in piena sinergia e costante unanime sintonia con il Consiglio uscente, sia stato riconosciuto ed apprezzato da tutti, ben oltre i confini della nostra provincia. E’ evidente che tale sforzo debba avere la durata limitata del mandato – sottolinea Mirra – , che sia necessario un ricambio fra sindaci in questo onore-incombenza e, infine, che gli scenari politici di questa provincia siano profondamente mutati rispetto al 2017. Sono tutti questi i motivi per i quali ho deciso di non ripresentare la mia candidatura a presidente dell’Eda Caserta; con il senso di responsabilità e il rispetto per le Istituzioni che improntano sempre il mio percorso politico mi metterò, da sindaco e da consigliere dell’Eda, a disposizione del nuovo presidente ogniqualvolta le sue proposte andranno nella direzione dell’interesse esclusivo dei cittadini di questa bellissima ma troppo spesso martoriata provincia e ogni qualvolta, come auspico e sono certo, saranno ispirate a quei principi di efficienza, economicità ed eticità che sono stati il leitmotiv del Consiglio uscente e di cui il servizio integrato dei rifiuti in provincia di Caserta ha vitale necessità. Nell’augurare buon lavoro al sindaco Pellegrino, prossimo presidente, ed al Consiglio eletto, attesi da scelte importantissime per il futuro di questa terra, voglio ancora una volta ringraziare i componenti del Consiglio uscente che in questi anni si sono messi a disposizione dell’Eda, e quindi della comunità provinciale, con grande impegno e spirito di servizio”.