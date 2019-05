ELEZIONI, AFFLUENZA ORE 12. Guida ragionata per capirci qualcosa tra Europee e Comunali. I pochi confronti possibili

AFFLUENZA ORE 12 – EUROPEE INTERA PROVINCIA 11,91% PRECEDENTE 12,14% DEL 2014

ELEZIONI COMUNALI. MEDIA NEI 25 COMUNI CASERTANI ORE 12, 19,23%

CASERTA – (g.g.) Siccome al ministero degli interni sono pochi a lavorare e sudano, giustamente si stancavano “troppo assai” ad inserire, ammesso e non concesso che li abbiano ancora in una banca dati, i dati di confronto dell’affluenza alle ore 12 tra le odierne elezioni amministrative, che coinvolgono 35 comuni su 104 della Provincia di Caserta, e le precedenti.

Questi delicati virgulti del Viminale che guadagnano 3mila o 4mila euro al mese, si saranno scoraggiati quando hanno capito che avrebbero dovuto pescare i dati in maniera sfalsata, disaggregata nel tempo, perchè la maggior parte dei comuni che votano oggi sfugge a questa condizione, cioè alla scadenza naturale, ai 5 anni che permette, come nel caso di Castel Volturno, di realizzare un confronto tra il dato di affluenza delle comunali del 2014, e quello odierno.

Un confronto, va aggiunto, con qualche minimo di approssimazione, visto che ci può essere una differenza, come per esempio è successo a Capua, dove alle 12 hanno votato il 20.01% per le europee e il 19.49 % per le comunali.

Va bè non ci pensiamo più. Vediamo subito l’ultimo dato che si può confrontare, cioè quello di Castel Volturno. A mezzogiorno hanno votato alle comunali il 14.53%. Risalendo al dato delle Europee del 2014, l’unico che i virgulti del Viminale ci mettono a disposizione, vediamo che alla stessa ora, 5 anni fa, per le Europee avevano votato il 17.87%.

Ora, ci può anche essere una piccola differenza oggi tra la percentuale di quelli che hanno votato per le Europee e quello che hanno votato per le Comunali, ma il dato è questo e segna una flessione di poco più del 2,5%.

Di Capua vi abbiamo già detto. Passiamo a San Felice, senza dato di confronto con le scorse comunali. Per il sindaco e per il consiglio hanno votato a mezzogiorno il 16,50%, pressochè uguale il dato delle Europee. Imparagonabile con quello delle Europee passate (7,41%), visto che in quella circostanza non si votava per le Comunali.

La città più grande in cui oggi si vota per le Comunali è com’è noto, Aversa, che è anche il secondo comune per abitanti per l’intera provincia. A mezzogiorno ha votato il 18,20%, mentre alle Europee siamo al 18,48% cioè il medesimo dato. Anche in questo caso, sempre per il sudore e per la stanchezza degli stakanovisti del Viminale, non possiamo fare un confronto con le precedenti Comunali, visto che nel 2014, solo Europee, ad Aversa aveva votato, a quest’ora, il 9,42%.

Solo stasera alle 23, perchè i virgulti si sono degnati, si potrà fare un ragionamento di confronto più preciso perchè anche nella slide delle Comunali sono presenti tutti i definiti di affluenza alle precedenti elezioni.

Andando ad esaminare i comuni al di sotto dei 15mila abitanti, lo stesso ragionamento fortunoso e deduttivo applicato a Castel Volturno, si può fare anche per altri comuni. Ve lo abbiamo spiegato e quindi adesso con le tabelle ve lo potete fare da soli. Ne segnaliamo solo qualcuno.

A Casapulla, per le Comunali, hanno votato oggi alle 12 il 23,86%. Per le Europee il 24,46%, perchè c’è stato qualche fenomeno che ha fatto mettere a verbale di aver rinunciato a portare in cabina la scheda delle amministrative, limitandosi alla sola scheda per le Europee. La volta scorsa, per Strasburgo e Bruxelles avevano votato, sempre a mezzogiorno, il 24,76%.

A Caserta capoluogo si registra una flessione di un punto percentuale, visto che a mezzogiorno per le Europee ha votato l’11,64% a fronte del 12,60% della volta scorsa.

A Marcianise, dato simile a quello delle scorse Europee: alle ore 12 ha votato il 7,35%, mentre nel 2014 aveva votato il 7,42%.

Insomma, in linea di massima, al di la di una possibile micro flessione, siamo sugli stessi dati di 5 anni fa, quando, come oggi, in questo comune, si votò contemporaneamente per elezioni Europee ed elezioni Comunali.

Il dato più alto è quello di Formicola, dove a mezzogiorno, ha votato il 42,47% e il 43,98% per le Europee. Un significativo aumento pari a circa il 9% rispetto a 5 anni fa, quando si votò ugualmente per le Comunali e per le Europee.

Il dato più basso per le Europee a Villa Literno con 5,82% e Villa di Briano attaccata con 5,92%.

Per le Comunali il dato più basso è quello di Valle Agricola con il 13,38%.

AFFLUENZA ELEZIONI EUROPEE ORE 12

AFFLUENZA ELEZIONI COMUNALI – ORE 12