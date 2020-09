CASTEL CAMPAGNANO– Gennaro Marcuccio è il nuovo sindaco di Castel Campagnano. E’ stato eletto con 609 voti raggiungendo il 54,52%, con 7 seggi in consiglio. Battuto il candidato Nicola Giacomo Campagnano con 508 preferenze (45,48%) della lista Comunità Libera. 3 i seggi in opposizione in consiglio comunale.