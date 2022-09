ELEZIONI. I PRIMI VOTI UFFICIALI DEI CASERTANI. SENATO. All’Uninominale Petrenga e Del Monaco davanti a tutti, De Simone terzo. Ma siamo solo all’inizio

CASERTA – Si tratta delle prime 5 sezioni delle oltre 900 che verranno scrutinate in questa lunga notte elettorale.

In questo momento, ripetiamo, non siamo ancora all’1% del dato finale, ad aggiudicarsi Il seggio uninominale Campania Caserta per il Senato potrebbe essere Giovanna Petrenga. La già senatrice di Fratelli d’Italia ha il 35,73% dei voti. Ma pari e patta con l’onorevole meloniana fa Antonio Del Monaco di 5 Stelle. Anche il generale è al 35,73%.

Dietro di loro troviamo Tommaso de Simone, il presidente della Camera di commercio di Caserta, candidato per il centro-sinistra con il 19,85%.

Seguono Renato Delle Femmine di Unione Popolare, Letizia D’Onofrio di Italexit e Ovidio Marzaioli di Azione-Italia Viva.