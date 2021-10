ELEZIONI ORTA DI ATELLA – LE FOTO Intimidazioni a Damiano, l’imprenditore ritira la candidatura a sindaco

Le minacce costringono Domenico Damiano a rinunciare a correre per la fascia tricolore: “La nostra città ha bisogno di un maggior controllo che possa garantire la discesa in campo della buona politica. In calce la denuncia presentata ai carabinieri.

ORTA DI ATELLA Domenico Damiano, candidato alle prossime elezioni amministrative nel comune di Orta di Atella ha ritirato la sua candidatura. Il noto imprenditore ha rinunciato a correre per questa tornata elettorale, dopo gli atti intimidatori subiti presso la sua abitazione situata in Via San Salvatore. Già i commissari avevano segnalato una situazione di criticità, con dichiarazioni dure nei confronti dell’intera comunità Ortese, peraltro contestate da Don Gaudino, che aveva ribadito la necessità di non fare di tutta l’erba un fascio.

“Purtroppo l’anti-Stato attraverso la prevaricazione e la violenza cerca ancora di controllare la Politica”, ha dichiarato Damiano, che ha precisato: “con Rinascita Ortese e le liste civiche Giovani Menti ed Insieme per Orta di Atella, stavamo portando avanti un programma per dare una svolta decisiva alla nostra città. Abbiamo creato un gruppo di persone che rappresentano il meglio della nostra comunità, professionisti che intendevano dare un contributo fattivo alla rinascita Ortese, ma gli atti intimidatori nei miei confronti proprio a ridosso della candidatura, dimostrano ancora una volta la presenza ingombrante della criminalità organizzata nel nostro territorio.”

“La nostra città – conclude l’imprenditore – ha bisogno di un maggior controllo da parte delle istituzioni competenti, che possa garantire la discesa in campo della buona politica.”