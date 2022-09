ELEZIONI POLITICHE. Energia, Zinzi: a Caserta serve un piano per le scuole

SPAZIO ELETTORALE Il capolista della Lega alla Camera nel collegio plurinominale di Campania 2, consigliere comunale di Caserta, presenta l’interrogazione: “Per garantire il necessario risparmio energetico e’ necessario che il Comune di Caserta predisponga al piu’ presto un piano per gli edifici scolastici di proprietà”.

CASERTA “Alle storiche difficolta’ legate all’avvio dell’anno scolastico sul nostro territorio si aggiungono anche le conseguenze del caro energia che sta investendo tutto il Paese. Per garantire il necessario risparmio energetico e’ necessario che il Comune di Caserta predisponga al piu’ presto un piano per gli edifici scolastici di proprieta’ comunale. Per questo ho protocollato oggi un’interrogazione per conoscere le azioni che l’Ente intende intraprendere e in quali tempi”. Cosi’ Gianpiero Zinzi, capolista Lega alla Camera nel collegio plurinominale di Campania 2. Parallelamente anche il consigliere provinciale Maurizio Del Rosso che ha chiesto all’Ente quali azioni intenda intraprendere per gli edifici scolastici di proprieta’ provinciale. “Un eventuale ritardo rischierebbe – hanno spiegato – di riversarsi sulle casse dei due Enti e, nel caso delle scuole, anche su dirigenti, personale scolastico e sull’organizzazione delle famiglie che hanno diritto di conoscere con anticipo le determinazioni che si intendono assumere per la gestione dell’anno scolastico”.