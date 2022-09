ELEZIONI POLITICHE. Zinzi: con noi al governo Caserta tornerà ad essere protagonista

SPAZIO ELETTORALE.

Lo scrive sulla sua pagina social il candidato alla Camera nel collegio plurinominale di Campania 2, Gianpiero Zinzi.

CASERTA “Secondo il sindaco di Caserta Carlo Marino, Enrico Letta è pronto a stravincere le elezioni, io sarei inesistente e poi, vien da aggiungere, gli asini volano ed Elvis non è mai morto. Non si affanni Marino, non si dia preoccupazioni: da lunedì, con il Governo di centrodestra e con noi in Parlamento, la città di Caserta potrà tornare ad avere una rappresentanza e la filiera istituzionale che merita. Nonostante i suoi disastri, io lavorerò sempre per l’interesse della città che finalmente potrà avere un parlamentare del territorio e sul territorio. Con noi a Roma Caserta tornerà a essere protagonista”. Lo scrive sulla sua pagina social il capogruppo Lega Salvini Campania in Consiglio regionale e candidato alla Camera nel collegio plurinominale di Campania 2, Gianpiero Zinzi.