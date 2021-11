ELEZIONI PROVINCIALI Il sindaco Vito Marotta candidato al consiglio provinciale a sostegno di Giorgio Magliocca

Il primo cittadino di San Nicola la Strada non ha condiviso il metodo utilizzato dal Partito democratico che ha scelto di candidare alla presidenza della Provincia il sindaco di Santa Maria Capua Vetere, Antonio Mirra

CASERTA (rita sparago) Ha preso le distanze dal Partito democratico subito dopo la decisione di candidare Antonio Mirra alla presidenza della Provincia di Caserta. Oggi, il sindaco di San Nicola la Strada Vito Marotta ha annunciato la sua decisione di candidarsi al consiglio provinciale, a sostegno di Giorgio Magliocca. “Ho l’esigenza di rappresentare la mia comunità ed altri amministratori della provincia nell’ente Provincia – ci ha spiegato il primo cittadino -. Ho già sollevato una vicenda di merito in un quadro politico assolutamente confuso, dove il Pd candida chi non è del Pd”. Marotta, infatti, non ha condiviso il metodo utilizzato dai dem nella scelta del frontman di questa tornata elettorale per la conquista dell’ente di secondo livello, trovando, invece, spazio nel nuovo centro che vuol fare di Caserta un laboratorio politico. I moderati che fanno capo al consigliere regionale Giovanni Zannini, Italia Viva rappresentata dall’assessore regionale Nicola Caputo e Noi Campani hanno ben chiarito, qualche settimana fa nel corso della ufficializzazione della candidatura del presidente uscente Magliocca, che all’interno della maggioranza deluchiana alla Regione, loro rappresentano un nuovo modello. Non più centrosinistra, dunque, ma centro, moderato. Il Pd, invece, ha voluto intraprendere una battaglia identitaria, ma la scelta di un candidato presidente che non è un tesserato del Pd ha davvero poco di identitario.

“Il mio unico fine, credetemi, è quello di portare avanti un impegno: contribuire a migliorare il destino della nostra provincia. Parto dalle esigenze della mia comunità e di tutti quegli amministratori convinti come me di governare un territorio ricco di potenzialità, per il quale dobbiamo avere il coraggio di continuare a metterci la faccia e di rimboccarci le maniche. Ho sempre speso ogni mia energia per la mia terra – ha spiegato in un post su facebook, Marotta – e proverò a servire la nostra gente anche dagli scranni della Provincia, luogo strategico di opportunità e sviluppo”.