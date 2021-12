ELEZIONI PROVINCIALI. Scatta il seggio a Fratelli d’Italia: è la Santillo. Non riesce l’operazione ostile orchestrata da Grimaldi e Cangiano

CASERTA – Cominciano ad affluire le prime informazioni dai seggi delle elezioni provinciali dove stamattina si è svolto lo spoglio per le elezioni dei 16 consiglieri che affiancheranno il Presidente riconfermato Giorgio Magliocca. Al momento l’unica cosa che possiamo dire con certezza è che è scattato un seggio alla lista di Fratelli d’Italia e questo è andato ad appannaggio della Consigliera Comunale nonchè Consigliere Provinciale uscente, la sammaritana Gabriella Santillo. Non è riuscita quindi l operazione orchestrata da Gimmi Cangiano e da Massimo Grimaldi per cercare di far eleggere come unico Consigliere Provinciale, un elemento cioè il Consigliere Comunale di Cervino, Serino, che nelle intenzioni di entrambi avrebbe dovuto rappresentare la prima fase della scalata al partito con l’obiettivo di scalzare e di mettere in difficoltà la leadership della senatrice Giovanna Petrenga e del consigliere regionale Alfonso Piscitelli .