ELEZIONI REGIONALI. Domani sera, giovedì, il movimento di Severino Nappi si presenta a Caserta

CASERTA – Domani, a partire dalle ore 18, nella sala congressi dell’Hotel Royal (ex Jolly), una convention del Movimento “Il Nostro Posto”, fondato dal professore Severino Nappi, già assessore e consigliere regionale. A capo dell’organizzazione e del coordinamento politico c’è il caiatino Fabio Sgueglia. Si tratterà ad un evento finalizzato anche ad organizzare le file casertane del movimento, in vista della presentazione di una lista, alle prossime elezioni regionali. Al momento, Il Nostro Posto correrà in appoggio proprio alla candidatura a governatore del suo fondatore. Questo costituirebbe un problema serio per il centrodestra, dato che Nappi proviene da quest’area politica. Attendiamo di verificare quali saranno le presenze dell’evento di domani sera.