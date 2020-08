ELEZIONI REGIONALI. Fratelli d’Italia “cancella” il Ferragosto. Stamattina la presentazione della lista casertana alla presenza dei dirigenti nazionali

CASERTA (C.S.) – Si è svolta questa mattina in un noto locale del centro di Caserta la presentazione della lista di FDI della circoscrizione di Caserta per le prossime elezioni regionali che si terranno il 20 e 21 settembre prossimi. A fare gli onori di casa il commissario provinciale Marco Cerreto e la Sen. Giovanna Petrenga che hanno evidenziato la forza e l’equilibrio della lista. Presenti all’incontro il sen. Antonio Iannone, commissario regionale del partito e l’on. Giovanni Donzelli, responsabile nazionale dell’organizzazione del partito. Nonostante il caldo e l’imminenza del Ferragosto c’è stata grande partecipazione non solo dei quadri dirigenti ma anche di parecchi iscritti e sostenitori dei candidati che non hanno voluto fare mancare il loro apporto. “Siamo soddisfatti della composizione della nostra lista perché equilibrata e, a nostro avviso, molto forte tanto da essere sicuri che la provincia di Caserta vedrà sicuramente almeno un nostro eletto. Non ci nascondiamo: il nostro obiettivo è diventare il punto di riferimento della colazione di centro destra nella nostra provincia e, stando ai sondaggi in nostro possesso, siamo sulla buona strada. Già il fatto di vedere una partecipazione così massiccia ed entusiasmante, nonostante il caldo e nonostante fossimo nella settimana di ferragosto, è un segnale positivo del buon lavoro fino ad ora fatto che, sono sicura, ci porterà a risultati importanti. Non è un caso, infatti che, ad oggi, siamo l’unica lista della coalizione di centro destra già pronta ai nastri di partenza”, così conclude la sen. Giovanna Petrenga.