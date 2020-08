ELEZIONI REGIONALI, LE LISTE UFFICIALI. L’ortese Sorvillo confermato da De Luca nonostante la richiesta di rinvio a giudizio. Niente posto di capolista per Sonia Palmeri. Corre anche la sorella di Rosa Suppa. TUTTI I NOMI

CASERTA – Alcune liste sono state già presentate tra la mattinata e il primo pomeriggio.

L’ufficio appositamente messo a disposizione nel Tribunale di S.Maria C.V. rimarrà aperto fino alle 20, per riaprire poi domani mattina, sabato 22 agosto, dalle 8 alle 12, ultimissimo minuto per presentare le liste che si contenderanno gli 8 seggi destinati a Caserta alle prossime elezioni regionali.

Speculare discorso vale per i Tribunali di Napoli, Salerno, Avellino e Benevento, che accoglieranno e opereranno i primi controlli sulle liste che corrono nella circoscrizione coincidente con il Tribunale stesso.

Per partecipare alle elezioni regionali una lista deve presentare candidati in almeno 3 circoscrizioni o province che dir si voglia.

Per quel che ci riguarda, i nostri lettori conoscono la composizione di molte delle liste.

Ma in questi casi si usa il rituale del cosiddetto riepilogo, che poi magari fino a domani pomeriggio sarà più volte iper-riepilogato.

PARTITO DEMOCRATICO – Nessuna sorpresa nelle ultime ore: già corrono da mesi i due uscenti Gennaro Oliviero e Stefano Graziano.

Al lavoro anche Lucia Esposito, in diverse occasioni sfortunata protagonista di sfide elettorali nelle quali ha sfiorato, mancandola di un nulla, la piena affermazione. Il caso più eclatante fu quello delle elezioni politiche del 2013, quando si schierò per un posto a Palazzo Madama.

Questo non è un articolo di retroscena e di microcommenti. Arriveranno i momenti in cui torneremo a farli, soffermandoci ulteriormente sulla candidatura del sessano Massimo Schiavone, che corre sostanzialmente in nome e per conto del padre Michele, re della Rsa nella provincia di Caserta.

Già in azione l’avvocato Annamaria Sadutto e Gerardina Martino, trapiantatissima in provincia di Caserta, dove ha messo su famiglia, anche se continua a svolgere un ruolo importante, quello di assessore, al Comune di Acerra.

Candidata anche l’avvocato di Teano D’Andrea, sorella del sindaco Dino e cugina diretta dell’europarlamentare Pina Picierno.

Ottavo e ultimo nome quello dell’ufficiale dell’Esercito in pensione Marinaro.

LISTA DE LUCA – Tutto confermato, anche il nome dell’ortese Giovanni Sorvillo, che il governatore ha voluto personalmente schierare nonostante su di lui penda una richiesta di rinvio a giudizio per abuso di ufficio nel procedimento seguito all’inchiesta sulla Tangentopoli ortese, che vivrà un momento cruciale nel prossimo ottobre, cioè tra due mesi, quando Sorvillo, consigliere comunale e uomo di fiducia di Angelo Brancaccio, comparirà davanti a un Gup del Tribunale di S.Maria C.V. che deciderà se mandarlo o meno a processo unitamente a diverse decine di altri imputati.

Sorvillo ha alzato la voce con noi nei giorni scorsi, ed allora è giusto, da parte nostra, andare a ritroso nel tempo riproponendo qualche passo dell’ordinanza chiesta e ottenuta dal Pm della Procura presso il Tribunale di Aversa Napoli Nord Patrizia Dongiacomo.

Non vogliamo girare il coltello nella piaga, ma ci sembra di averlo scritto già un mese fa che l’assessora regionale Sonia Palmeri non sarebbe stata capolista, così come lei stessa aveva annunciato e garantito in più di un’occasione pubblica.

Siamo fortunati, dunque avevamo ragione noi e torto lei: la lista di De Luca è compilata in ordine alfabetico.

C’è l’ex sindaco di Casagione Roberto Corsale, la sammaritana Annamaria Ferriero, moglie dell’ex vicesindaco Castaldo, il quale, proprio in questi giorni sta vivendo un momento complesso della sua vita dal quale gli auguriamo di riprendersi al più presto. Ad occhio e croce, dovrebbe starci proprio il nome della Palmeri, seguito da quelli del maddalonese Giuseppe Razzano, dell’aversana Federica Turco, del liternese – che noi simpaticamente definiamo “Re Carnevale”, essendo lui il presidente dell’associazione che lo organizza – Orlando Zaccariello.

Ultimo nome, che ogni pronostico però segnala come probabilissimo primo eletto di questa lista, il mondragonese e consigliere regionale uscente Giovanni Zannini.

CAMPANIA LIBERA – Tutto sistemato da tempo. E infatti, al pari della lista De Luca, anche Campania Libera, messa insieme direttamente dal candidato presidente, coadiuvati dal fedelissimo Mastursi, ha già presentato e formalizzato ogni documento del tribunale di S.Maria C.V. negli altri quattro della Campania.

Si candidano l’ex sindaco, oggi consigliere comunale di Casaluce, Rany Pagano; l’ingegnere di S.Maria C.V. Carlo Raucci; il sindaco di Frignano, che dopo vent’anni di destra, se ne va a sinistra, Gabriele Piatto. L’avvocato, sempre dell’agro aversano, Luigi Roma, anche lui transfuga della destra quando Gianpiero Zinzi ha messo piede nella Lega.

Corrono anche l’ex assessora di Castel Volturno Anastasia Petrella, la consigliera di Dragoni Antonella D’Aloia e Micaela Suppa, sorella dell’ex deputata del Pd Rosa.

E per il primo blocco di liste va bene così.

Nel corso della serata ne arriveranno altre.