ELEZIONI REGIONALI. LEGA. Manca solo l’ottava casella. Per la “squadra” di Mastroianni in campo il vice sindaco di San Felice. Possibile sorpresa da Teverola

Coppie pressocchè definite. L’europarlamentare di Casagiove Valentino Grant “si conterà” sui nomi di Martucci e della Visone

CASERTA (g.g.) – Si va completando la lista della Lega a di Caserta per le prossime elezioni regionali di settembre. Ormai è stata ufficializzata la rinuncia del coordinatore provinciale Salvatore Mastroianni, che, evidentemente, non si sente competitivo al cospetto della candidatura di Gianpiero Zinzi e forse anche di fronte a quella di Nicla Virgilio che, trascinata dal primo nel voto di preferenza doppio, potrebbe conquistare quella fatidica seconda posizione, capace di fornire in futuro una possibilità di ingresso in consiglio regionale qualora Zinzi fosse candidato al parlamento, oppure, anche come non è impossibile, corresse e vincesse nella corsa per la fascia tricolore di della città di Caserta, le cui elezioni comunali sono previste per la prossima primavera.

Mastroianni, il cui gruppo che si richiama alle posizioni della parlamentare Pina Castiello e dell’altro deputato napoletano Gianluca Cantalamessa, ma soprattutto a quelle dell’ex parlamentare afragolese Enzo Nespoli, convergeranno sulla candidatura della maceratese Antonella Piccerillo, la quale è già in campagna elettorale da diversi giorni, affiancata dal marito, ci dicono un imprenditore di Cancello e Arnone.

In coppia con la Piccerillo potrebbe andare il vice sindaco di San Felice a Cancello Mario Verlezza. Già stabilita da tempo, invece, la coppia su cui si conteranno i voti dell’europarlamentare Valentino Grant: si tratta di Michele Martucci di Castelvolturno e Michela Visone di Alife. L’ottavo nome è ancora in in ballo. Pare che ci siano diverse opzioni possibili e diverse persone che hanno chiesto di correre negli ultimi giorni è saltata fuori una voce abbastanza interessante sulla possibile candidatura nella lista della Lega del capogruppo di maggioranza comune di Teverola, Biagio Pezzella.