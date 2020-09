ELEZIONI REGIONALI. ORE 17:50. PROIEZIONE OPINIO-ANTONIO NOTO. De Luca al 60%, Caldoro al 20. Grillini al 14%. In questo caso non 31 ma 30 seggi ai vincitori

CASERTA – E’ uscita anche la seconda proiezione, questa volta targata Rai e Opinio, che mette insieme i sondaggisti di EMG, Istituto Piepoli e Antonio Noto. In questo caso, pur confermando la larga e prevedibile vittoria di Vincenzo De Luca, si parla di un 60%, che non farebbe scattare quel seggio in più presente nella proiezione di SWG, fatta per il Tg di La7 diretto da Enrico Mentana. Con un campione del 9%, Vincenzo De Luca raccoglie il 60,2% dei consensi, quasi il triplo del contendente di Centrodestra Stefano Caldoro fermo al 20,3. Per Valeria Ciarambino 14,5% e Giuliano Granato 2%.