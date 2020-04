EMERGENZA CORONAVIRUS. Esercito in prima linea contro il contagio. Del Monaco (M5S) scrive a Conte: “Necessario un trattamento economico paritario alle forze dell’ordine”

Qui sotto la missiva dell’onorevole al Presidente del Consiglio dei Ministri

CASERTA – Riceviamo e pubblichiamo la missiva dell’onorevole Antonio Del Monaco del Movimento 5 Stelle, indirizzata al Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, sulla richiesta di un paritario trattamento economico tra comparto Difesa e Sicurezza.

Illustre Presidente Conte,

Le scrivo questa Lettera, non come parlamentare, ma come uomo Comandante che ha

servito il Paese in uniforme per oltre 40 anni.



Durante il periodo di servizio ho avuto modo di apprezzare la generosità e lo spirito diabnegazione dei soldati dell’Esercito italiano già dai tempi della leva obbligatoria. LeForze Armate sono state sempre al servizio del popolo e della nostra amata Repubblicacontribuendo in maniera sostanziale alla tenuta democratica dello Stato, ogni qual voltace ne fosse bisogno, intervenendo in ogni situazione di emergenza del Paese.Innegabile è il contributo dell’Esercito nell’attuale situazione di pandemia connessa alCOVID 19.L’Esercito, in questo momento tragico per la Nazione, non si limita a concorrere allasicurezza pubblica, come fanno per compito istituzionale le forze dell’ordine .L’Esercito è molto di più, fa molto di più: schiera ospedali da campo a favore della

popolazione, mette a disposizione i propri ospedali militari, invia medici ed infermieri

negli ospedali civili a supportare la stremata sanità pubblica, mette a disposizione migliaia

di posti letto nelle proprie strutture per isolare i positivi al virus, sposta con i propri

camion le bare dei morti fuori dalle Regioni, produce disinfettanti e medicine che non

sono disponibili sul mercato presso l’istituto Farmaceutico Militare, contribuisce con

maestranze tecniche ed ingegneristiche a costruire respiratori polmonari e mascherine.

Probabilmente l’elenco delle attività non è completo e qualcosa mi sfugge, ma quello che

è certo è che in questa circostanza le Forze Armate hanno messo a disposizioni della

Nazione in tempi rapidissimi capacità che nessun’altra istituzione della Repubblica è in

grado schierare in tutto lo spettro delle esigenze.

In questo frangente, tra l’altro, le Forze Armate continuano a supportare i terremotati, a

disinnescare bombe sul territorio, ad assicurare tantissime attività per il bene comune,

oltre a continuare nelle missioni all’estero.

Ciò premesso, ritengo doveroso portare alla Sua attenzione quanto recentemente

accaduto tra i dicasteri Difesa ed Interni, allorquando i rappresentanti del Ministero degli

Interni hanno espresso parere negativo circa un emendamento avanzato dal Ministero

della Difesa, volto a garantire maggiori risorse per lo straordinario effettuato dal

personale delle Forze Armate impegnate nell’operazione “strade sicure” e per quello

impiegato nell’emergenza COVID 19 .

Appare, a parere dello scrivente, del tutto fuori luogo assumere prese di posizioni a

difesa dello “status quo” degli organi di polizia, delle quali, in questo preciso istante, la

nostra nazione non ne comprenderebbe la logica visto ciò che L’Esercito e le Forze

Armate stanno facendo per la Nazione. Non è una questione economica, ma di pari

dignità fra emerite istituzioni della Repubblica.

È invece encomiabile il lavoro che il personale dell’Esercito italiano, sta ponendo al

servizio della nazione con il solo obiettivo di soccorrere le popolazioni duramente colpite

dalla pandemia.

Mi appello, pertanto ad un suo autorevole intervento, affinché in fase di stesura ed

approvazione dei prossimi provvedimenti di legge, venga riconosciuto anche al personale

delle Forze Armate il paritetico trattamento economico del personale delle forze di

polizia.

Non è più tempo di divisioni nell’ambito del comparto sicurezza e difesa.

L’auspicio di tutti è che il lavoro sinergico tra tutte le componenti dello Stato possa al più

presto portare l’Italia fuori da questo periodo buio.

Distinti saluti.

On. Gen. Antonio del Monaco