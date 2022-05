Emergenza Ucraina. Giovani e adulti in campo per beneficenza

Cooperativa Eva, CasaleLab Odv e Together Aps hanno organizzato la partita tenutasi oggi, presso lo stadio comunale di Casal di Principe “A. Scalzone”, per raccogliere fondi per l’emergenza Ucraina.

La giornata ha visto il coinvolgimento di giovani e adulti; l’intero importo sarà devoluto alla Croce Rossa per finanziare gli aiuti umanitari ai rifugiati Ucraini. È online la nostra campagna GoFund Me (un servizio di raccolta del credito online) per raccogliere più fondi possibili. Le associazioni esprimono piena gioia per il coinvolgimento e l’aggregazione di tante realtà del territorio; infatti, si ringraziano tutte le organizzazioni che hanno aderito all’iniziativa e tutte le attività commerciali che hanno sponsorizzato e fatto sì che l’evento potesse riuscire nel migliore dei modi. “È fondamentale, concludono i rappresentanti delle associazioni, che Casal di Principe possa sempre più divenire una Comunità attraverso i temi della

sensibilizzazione, solidarietà e informazione. L’intento principale è fare rete tra le varie realtà associative del territorio.

Solo se costruiamo rapporti di collaborazione, di supporto e di promozione del territorio possiamo crescere prima come singoli e poi come comunità”.