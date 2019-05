ASSE MEDIANO. Buca killer fa strage di auto

MARCIANISE (di K.K.) – Già di per sé l’incuria stradale, in cui versa tutta la provincia di Caserta, è un quadro apocalittico se poi ci aggiungiamo le piogge incessanti degli ultimi giorni e i perenni rattoppi su rattoppi che si effettuano quando si formano delle buche diventa una situazione davvero esasperante. Nel caso specifico (dopo le svariate segnalazioni che ci sono giunte in redazione) ci riferiamo a una grossa buca che si è formata a mo di “cratere” a pochi metri dopo l’imbocco dell’Asse Mediano (SP335) all’uscita Interporto in direzione Aversa (avendo alle spalle il Centro Commerciale Campania, per intenderci).

Tanti automobilisti negli ultimi giorni ci hanno rimesso gomme e alcuni anche i cerchioni. Una buca che miete all’incirca una 20ina di sfortunati al giorno soprattutto dal tardo pomeriggio in poi quando la visibilità in quel tratto stradale diventa scarsa.

Qualcuno ci ha segnalato che nella giornata di ieri, domenica 19 maggio, un “poveretto” è dovuto ricorrere all’intervento del carroattrezzi.

Non sarebbe il caso di prendare provvedimenti??