Escalation di furti fuori la scuola. Prese di mira le auto degli insegnanti

CASAL DI PRINCIPE (Lidia e Christian de Angelis) Escalation di furti e tentati furti a danno delle auto degli insegnanti dell’Istituto Guido Carli. In questi giorni, anzi settimane, ci segnalano, il verificarsi, una serie di reati, si sono susseguiti diversi furti e tentativi di scasso a danno delle vetture in sosta in via Moscati a Casal di Principe all’esterno dell’Istituto Guido Carli, il tutto in pieno giorno durante l’orario di scuola. Diversi gli insegnanti che usciti da scuola hanno trovato le proprie vetture depredate o sparite, un danno molto rilevante anche sul piano della tranquillità degli insegnanti. La zona, pare non essere dotata di un sistema di videosorveglianza, le forze dell’ordine sono state informate degli episodi criminali, ma occorre l’installazione di telecamere comunali per inibire i balordi che hanno preso di mira tale zona.