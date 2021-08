ESCLUSIVA. Carmine Renzulli è il nuovo Procuratore della Repubblica Aggiunto a S.MARIA C.V. Per il sostituto della Troncone deve ancora uscire il bando

S.MARIA C.V. – Al momento non è stato ancora pubblicato il bando per la copertura del posto di Procuratore della Repubblica di S.Maria C.V., lasciato libero da Maria Antonietta Troncone, che di qui a qualche settimana assumerà formalmente la funzione del capo d’Ufficio dei Pubblici Ministeri della Procura di Aversa-Napoli Nord.

Per qualche mese, Maria Antonietta Troncone era rimasta in lizza per il posto, insieme all’Aggiunto della Procura di Napoli, nonché coordinatore della DDA Frunzio, deceduto purtroppo nei mesi più duri del Covid.

Per il posto di Procuratore della Repubblica ad Aversa-Napoli Nord aveva presentato domanda anche l’attuale capo della Procura di Tivoli Francesco Menditto, su cui la Troncone ha avuto la meglio, dopo averlo preceduto già in sede di voto espresso dalla commissione del CSM, prima della sanzione definitiva, ad opera del plenum.

Se sul nuovo procuratore di S.Maria C.V. non si possono effettuare previsioni, perché senza il bando non si riesce neppure a capire chi siano gli aspiranti, già certa e ufficiale è la nomina di Carmine Renzulli nella funzione di Procuratore Aggiunto della Repubblica.

Renzulli proviene proprio dalla Procura di Napoli Nord ed andrà ad occupare la postazione che è stata di Antonio D’Amato, eletto, con un suffragio eloquentemente vasto, tra i membri togati del Consiglio Superiore della Magistratura.

Da Nola arriverà, per rafforzare la squadra dei Pm di S.Maria C.V. Stefania Castaldi, che riparte professionalmente dopo le polemiche che l’hanno coinvolta, a Nola, quando è diventata oggetto di una vera e propria mozione di sfiducia da parte degli altri Pubblici Ministeri, che nessuna critica hanno risparmiato al Procuratore Laura Triassi e alla citata Castaldi, che ricopriva la funzione di Aggiunto fino al trasferimento ordinato dal Csm.