ESCLUSIVA CASERTA. “Documentazione carente”. Stop al festival della diocesi nel Macrico aperto

CASERTA (p.m.) – Chi segue le vicende del Macrico sa che venerdì prossimo la Fondazione Casa Fratelli Tutti, ente di diritto ecclesiastico incaricato della gestione del fondo in vista della sua dichiarata rigenerazione, presenterà alla stampa ed alla cittadinanza il masterplan dell’ampio intervento ipotizzato.

Il documento permetterà di capire che cosa la curia casertana intende fare realmente in termini di edificazione. Perché sta tutto lì il problema. Se la città deve attendersi una nuova lottizzazione, sia pure in funzione di servizi sociali immaginati, o potrà avere e finalmente il parco pubblico di verde integrale.

La presentazione precederà di qualche giorno la prima edizione del “Festival Laudato Sì”, organizzato dalla Diocesi di Caserta, che si terrà all’interno dell’area stessa del Macrico dal 27 settembre al 4 ottobre e darà la possibilità ai casertani di accedere agli spazi alberati.

E’ previsto l’intervento del Cardinale Matteo M. Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Nel corso del festival sono programmati incontri, testimonianze, approfondimenti culturali, spettacoli, momenti di preghiera.

Tutto pronto, quindi, se non fosse che da questa mattina è emerso come Soprintendenza ai beni culturali di Caserta non abbia concesso il suo nulla-osta all’impegno dello spazio per la carenza della documentazione presentata.

Un intoppo non da poco che, probabilmente, sarà qualcosa di sanabile prima dell’inizio del Festival ma che, al momento, bloccherebbe la manifestazione.