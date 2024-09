ESCLUSIVA CASERTACE POLICLINICO. Volata finale per il completamento dei blocchi della didattica e della ricerca. Aggiornati prezzi e procedure

L’esito positivo del tavolo tecnico, svoltosi l’altro giorno all’Università Luigi Vanvitelli con la nuova proprietà di Condotte Romane, della famiglia Mainetti, alla presenza del rettore Gianfranco Nicoletti

CASERTA (g.g.) Le notizie che arrivano dall’Università della Campania Luigi Vanvitelli sono chiare e sono frutto di una riunione operativa svoltasi qualche giorno fa tra i vertici dell’Ateneo e i nuovi proprietari di Condotte Romane, della famiglia Mainetti, azienda aggetto di molteplici traversie, ma oggi entrata in una condizione di operatività ritrovata

Da questa riunione filtrano notizie rassicuranti. Si è, infatti, entrati nella fase conclusiva dei lavori riguardanti i blocchi della didattica e della ricerca del nuovo Policlinico di Caserta. Sono state individuate e anche formalizzate, con i necessari atti tecnici e amministrativi, tutte quelle necessità di modifica e di aggiornamento che, gioco forza, si sono verificate perché, com’è facilmente intuibile ciò che serviva per un grande ospedale universitario 20 anni fa o 25 anni fa, non è quello che serve oggi, in un contesto temporale in cui tante cose sono cambiate sia dal punto di vista delle normative sulla sicurezza sia, naturalmente, sui conteggi economici riguardanti i prezzi. L’aver messo a fuoco e stabilito nero su bianco quali saranno le modifiche e per l’appunto gli aggiornamenti rappresenta, come questo giornale ha sempre scritto, l’elemento dirimente della progressione e anche del sospiratissimo completamento dei lavori

Contestualmente, sono state avviate le attività propedeutiche all’acquisto degli arredi e di tutti gli altri necessari accessori. Ciò per consentire il completamento delle attività di predisposizione degli spazi. A questo punto non c’è altro da fare se non incrociare le dita. Visto tutto quello che è capitato in passato, la scaramanzia, infatti, è d’obbligo