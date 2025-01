ESCLUSIVA. TUTTE LE FOTO. Ufficiale la tragedia: MORTO operaio 19enne dopo fuga di ammoniaca alla Frigo Caserta. Si teme una STRAGE di operai

Dieci giorni fa il dramma di Pompeo, operaio-papà 39enne. Il bilancio potrebbe essere addirittura peggiore. Purtroppo una sorta di maledizione pesa sull’azienda

GRICIGNANO D’AVERSA – Purtroppo una sorta di maledizione pesa sull’azienda Frigo Caserta di Gricignano d’Aversa. La notizia dell’operaio disperso, data da questo giornale pochi minuti fa, legata ad un’ufficialità non ancora sancita, è terribilmente vera e verificata.

Disperso e purtroppo deceduto. L’operaio 19enne irrintracciabile dopo nell’incidente è stato trovato senza vita dai vigili del fuoco, ma il corpo non è ancora stato recuperato. Il lavoratore faceva parte di una squadra di quattro manutentori.

C’è un morto e una pesantissima perdita di ammoniaca da una tubatura che potenzialmente può uccidere una o più persone. Questi elementi sono certi, ma ciò non vuol dire che sicuramente il decesso dell’operaio sia legato alle esalazione venefiche.

Al momento, sei ambulanze sono sul posto e i pazienti sono stati trasferiti tra gli ospedali di Aversa e Marcianise. La paura è che alcuni feriti, alcuni in gravissime condizioni, non siano riusciti ad arrivare vivi al pronto soccorso. Naturalmente stiamo lavorando e lavoreremo in serata, seguendo gli eventi.

Una vicenda, quella della Frigo Caserta, più unica che rara, addirittura tetra, dato che nel giro di dieci giorni sono morti due operai.

Il primo, Pompeo Mezzacapo, travolto e ucciso da un muletto, e oggi questa tragedia. Allo stato delle cose non possiamo non considerare, fino a prova contraria, i due fatti come slegati tra di loro e quindi frutto solo di una sfortunatissima coincidenza. Va da sé, comunque, che attorno alla Frigo Caserta si andrà a concentrare una verifica serissima rispetto alle leggi in vigore sui luoghi di lavoro e su una sede operativa ad alto contenuto di rischio, in considerazione delle sostanze che partecipano e connotano i processi produttivi e industriali di questa azienda, un tempo di proprietà dell’imprenditore di Marcianise, Paolo Salzillo, in attesa del processo graduale quinquennale di vendita sia terminato, passando nelle mani della multinazionale olandese che l’ha acquistata.

Ovviamente, non possiamo sapere se tale duplice sciagura potrà intaccare il negozio giuridico economico.

I vigili del fuoco stanno cercando di entrare nell’area con tute scafandrate, supportati dalla squadra speciale NBC (nucleare, batteriologica e chimica) proveniente da Napoli, insieme a squadre dei distaccamenti di Marcianise, Aversa e al comando provinciale. Le operazioni di recupero sono in corso.