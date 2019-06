ESILARANTE MARCIANISE. Vende la cameretta arredata per la suocera. L’annuncio arriva su COMMENTI MEMORABILI

MARCIANISE (adp) – Per chi usa quotidianamente Facebook o bazzica di tanto in tanto i social, è difficile non conoscere una pagina esilarante. Stiamo parlando di Commenti Memorabili la quale prende il nome proprio dai commenti più divertenti degli utenti.

Sulla pagina c’è finita anche una divertentissima quanto speciale vendita di una cameretta arredata, ideale per poter accogliere la suocera in casa.

L’idea è venuta ad un tal Vincenzo, che ha pubblicato l’annuncio sul gruppo Mercatino Marcianisano.

La stanzetta è anche economica, appena 150 euro. D’altronde è il minimo, visto che è già “occupata”. Qualcuno direbbe: “Onest'”.