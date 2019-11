Esplode la “Orabloc-mania”: il medicinale prodotto a CAPUA sfonda in Usa

CAPUA – Pierrel, provider globale di servizi per l’industria farmaceutica quotato nel segmento Mta di Borsa italiana, nei primi nove mesi del 2019, attraverso la propria controllata Pierrel Pharma ha registrato un record di vendite al dettaglio in Nordamerica per oltre 16 milioni di tubofiale di Orabloc, anestetico per uso dentale a base di Articaina prodotto nello stabilimento di proprietà della società sita a Capua.

Il dato rappresenta una crescita a doppia cifra di circa il 14% rispetto al dato delle vendite dell’Articaina by Pierrel, comparato ai primi nove mesi del 2018. Da 9 anni, viene evidenziato in una nota, il Gruppo Pierrel è l’unico al mondo a disporre di uno stabilimento autorizzato da Fda a produrre in asepsi anestetici dentali in fiale iniettabili small size.