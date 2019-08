Estorsione al ristorante: è libero il figlio del boss dei Muzzoni

SESSA AURUNCA (t.p.) – E’ stato scarcerato ed è completamente libero Pasquale Gallo, figlio del boss Mimmo Gallo del clan dei Muzzoni.

Condannato per estorsione a 5 anni e sei mesi (in primo grado a sette anni e 6 mesi) per il pizzo richiesto al ristorante “Mama casa in campagna” a Cellole, di proprietà delle famiglie Falco-Emini, in concorso con il padre Mimmo e a Gaetano Di Lorenzo (entrambi detenuti in carcere). Il tribunale di sorveglianza ha accolto la richiesta di liberazione anticipata di 405 giorni, presentata dai difensori, gli avvocati Domenico Della Gatta e Alfonso Baldascino.

La vittima delle estorsioni, Federico Falco, ha subito un agguato fuori casa sua a Parete nell’aprile 2018, dopo che aveva denunciato Katia Bidognetti e il marito Giovanni Lubello per l’imposizione sull’acquisto dei vini.