Estorsione alla titolare del vivaio, torna libero il fratello dell’ex assessore

Provvedimento del gip Alessandra Grammatica.

SAN CIPRIANO D’AVERSA. E’ tornato libero Francesco Diana, imprenditore di San Cipriano d’Aversa e fratello dell’ex assessore Orlando Diana) arrestato insieme a Tommaso Ragnino di Maddaloni per una tentata estorsione di 40mila euro alla proprietaria di un vivaio di Maddaloni.

A firmare il provvedimento di revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari, il gip del tribunale di S. maria Capua Vetere Alessandra Grammatica, su istanza degli avvocati difensori. Francesco Diana e Ragnino hanno sempre negato ogni addebito. Ragnino aveva dichiarato al giudice di conoscere la persona che, secondo l’accusa, sarebbe stata vittima di estorsione (ovvero la titolare di due vivai a Maddaloni), perché lui stesso è di Maddaloni e di essersi recato nel vivaio di via Forche Caudine, per tre volte, l’ultima delle quali in compagnia di Diana.

Francesco Diana, dal canto suo, aveva invece detto al giudice di conoscere il figlio della titolare dei vivai, presentatogli proprio da Ragnino, per averlo aiutato nel noleggio di un’auto. Parliamo di una Mercedes classe A che venne utilizzata dalla vittima per compiere rapine a Brescia, poi sequestrata quando l’uomo venne arrestato. Diana aveva quindi sostenuto che la richiesta dei primi 25mila euro era scaturita dai danni provocati all’auto e che quel danno andava risarcito al concessionario. Successivamente Diana chiese altri 12mila euro alla donna, per le spese legali da sostenere per la denuncia sporta dal suo amico concessionario e, infine, l’ultima richiesta di 3mila euro – settembre 2022 – per l’acquisto a credito di cocaina per il detenuto.