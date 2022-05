Estorsione per la fazione Zagaria del CLAN DEI CASALESI. Scarcerato Luigi Del Villano

CASAPESENNA – Clan dei casalesi-Casapesenna: scarcerato Luigi Del Villano.

La corte di appello di Napoli ha accolto la richiesta di arresti domiciliari, presentata dal suo legale Avv. Domenico Della Gatta.

Era stato arrestato il 10 maggio scorso e condannato poi, per estorsione aggravata dal metodo mafioso, ai danni di un imprenditore di Cellole L.M.

Secondo la ricostruzione del pubblico ministero, confermata dalla persona offesa , avrebbe preteso soldi, per conto del clan dei casalesi , fazione Zagaria, sui lavori edili che, la stessa stava eseguendo a Cellole ed in provincia di Frosinone.

Secondo il racconto della vittima, Del Villano, nel richiedere la tangente, utilizzava una pistola simile a quella in uso alle forze dell’ordine.

Alla richiesta estorsiva avrebbe partecipato un complice, di origini calabresi.

Tuttavia Del Villano ha sempre respinto le accuse, sostenendo che la sua richiesta era legata ad un recupero credito, attraverso, non, un “metodo mafioso “piuttosto che ad un “metodo nervoso”!

La corte di appello di Napoli, intanto riduceva la condanna a 3 anni e 6 mesi rispetto a 5 anni e 5 mesi inflitta in primo grado, concedendo gli arresti domiciliari.