Estorsione sulle bibite, Natale a casa per un 49enne di CAPUA

CAPUA – Antonio Della Valle, 49 anni di Capua, condannato in primo grado a 5 anni e 8 mesi per estorsione e contrabbando di sigarette, passerà il Natale a casa. Il giudice ha deciso per lui, infatti, l’applicazione della pena meno afflittiva degli arresti domiciliari, sostituendo la reclusione in carcere.

Antonio Della Valle, insieme al nipote, avrebbe avvicinato il titolare di alcuni campi di calcetto a San Tammaro, dicendo: “Da oggi i prodotti che tieni nella vetrina frigo li dobbiamo consegnare noi. Noi apparteniamo al clan di Casalesi“. L’imprenditore non si fece intimorire e presentò denuncia.