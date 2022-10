Evade dai domiciliari e distrugge un ufficio comunale. 43enne finisce in carcere

SAN TAMMARO – Il giudice ha disposto gli arresti in carcere a carico di Armando F., 43enne di San Tammaro, ammanettato venerdì 28 ottobre per evasione dai domiciliari e danneggiamento all’interno del Comune, dove ha semidistrutto un ufficio tra arredi ed apparecchiature informatiche. Armando F. era già ai domiciliari dove stava scontando una pena a 4 anni di reclusione per rapina. Una volta evaso, ha messo in atto il blitz distruttivo al comune per poi fuggire e venire arrestato dai carabinieri che lo hanno ritrovato lungo la 7 bis in stato di alterazione psicofisica ed arrestato. E’ finito nel carcere di Santa Maria Capua Vetere.