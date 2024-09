Evade dai domiciliari, sarà processo per il figlio del ras dei casalesi

Loading...

Conclusione delle indagini preliminari per il figlio dello storico ras del clan dei casalesi gruppo Bidognetti

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP CLICCA QUI https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

CASAL DI PRINCIPE – Ristretto ai domiciliari si allontana di casa. Sarà processo per Mario Raffaele De Luca, 43enne di Casal di Principe, estorsore del clan dei Casalesi

E’ quanto disposto dal sostituto procuratore Francesca Saccone del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nei confronti di De Luca che nel febbraio scorso, a seguito di un controllo, non venne trovato presso l’abitazione di via Giuseppe Marotta III Traversa dove era ristretto in regime di detenzione domiciliare.

Loading...

Loading...

Raffaele Mario, figlio di Giancarlo De Luca, storico affiliato al clan dei Casalesi del gruppo Bidognetti, venne coinvolto nell’indagine dei carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia Carabinieri di Casal di Principe che diedero esecuzione, nel maggio 2023, a un’ordinanza cautelare, emessa dal gip presso il Tribunale di Napoli su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di 10 persone (5 in carcere e 5 agli arresti domiciliari) gravemente indiziate per il reato di estorsione aggravata dal metodo mafioso. Il provvedimento cautelare si fondava sugli esiti dell’attività d’indagine eseguita dai militari tra l’ agosto 2017 a gennaio 2018.