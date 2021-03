Evasione e violazione degli obblighi della sorveglianza speciale. Arrestato 38enne

L’uomo ora dovrà espiare…

REGIONALE/CASERTA – I Carabinieri dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Solofra, in provincia di Benevento, hanno tratto in arresto un 38enne della provincia di Caserta, in esecuzione di un’ordinanza emessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord.

Il provvedimento scaturisce da condanne, con cumulo della pena, inflitte per i reati di “evasione” e “violazione degli obblighi della sorveglianza speciale”.

Il 38enne dovrà ora espiare 6 anni e 9 mesi di reclusione presso la Casa Circondariale di Ariano Irpino.

Il risultato operativo è strettamente collegato alla capillare attività di controllo del territorio quotidianamente svolta, tesa a garantire sicurezza e rispetto della legalità.