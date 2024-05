Ex sindaco denunciato da assessore per un commento sui social: ASSOLTO

Assolto dall’accusa di diffamazione a seguito di un commento sui sociale nell’anno 2018

SANT’ARPINO – Ex sindaco a processo per diffamazione, assolto. E’ quanto deciso dal giudice del Tribunale di Napoli Nord, Giorgia Formisano, che ha pronunciato sentenza di assoluzione totale nei confronti dell’ex sindaco Eugenio Di Santo, in riferimento ad una querela sporta dall’assessore Loredana Di Monte per diffamazione, a seguito di un commento sui social nel 2018