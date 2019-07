MACERATA CAMPANIA (red.cro.) – Sono stati fissati i funerali di Teresa Morrone, 77enne deceduta mercoledì notte all’ospedale di Caserta dopo essere stata investita da un’auto guidata dalla nuora nel cortile di casa, in una traversa in via Rovereto a Macerata Campania.

La messa si celebrerà domani, 27 luglio, alle 16:30. La chiesa scelta è quella di San Martino Vescovo a Macerata.