“Faccio saltare il palazzo”. 26enne apre il gas e minaccia la strage, salvataggio dei carabinieri

AVERSA (red.cro.) – Nel corso della serata i militari della sezione radiomobile della compagnia di Aversa, guidati dal maggiore Catalano, hanno tratto in arresto un 26enne con l’accusa di estorsione e tentato crollo di costruzioni. Il giovane, visibilmente alterato e con precedenti per estorsione, maltrattamenti in famiglia e rapina, al rifiuto della madre di dargli soldi, necessari verosimilmente per l’acquisto di stupefacenti, ha aperto il gas minacciando di far crollare il tetto della casa e far saltare in aria tutta la palazzina.

Immediatamente sul posto si sono recati i carabinieri. Il ragazzo era furioso, vicino al gas con dei cavi elettrici in mano. I militari hanno provato a convincerlo, a farlo ragionare. Una tattica per prendere tempo e riuscire, man mano, ad avvicinarsi al ragazzo che è stato così immobilizzato e reso innocuo. Il 26enne, T.L., queste le sue iniziali, è stato tradotto come disposto dall’autorità giudiziaria presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere.