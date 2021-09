FALSI INCIDENTI. TUTTI I NOMI dei 6 arrestati e di altri 21 indagati. Ci sono anche 2

Cominciano a fare un poco di ordine. Ci sono nomi noti come quello di Agostino Capone e di qualche complice del rione Santa Rosalia di Caserta, ma il cuore della presunta associazione a delinquere era a Casagiove, dove l’allora comandante della stazione dei carabinieri Antonio Coppola, oggi a Caserta, iniziò le indagini dnell’anno 2018, coordinato dai pm Giacomo Urbano e Sergio Occhionero

CASERTA – Si tratta di un’indagine partita nel 2018 dopo che in un ufficio postale di Santa Maria Capua Vetere una persona cercò di cambiare un assegno clonato. Quella traccia conduceva diritti a Casagiove. Fu l’allora comandante di quella stazione Antonio Coppola, divenuto poi comandante della stazione di Caserta capoluogo, ad attivare il meccanismo investigativo. Naturalmente, non si è trattato di un’indagine semplice, ma il fatto che l’abbiano condotto due magistrati inquirenti di indubbia rilevanza e di incontestabile curriculum, cioè Giacomo Urbano e Sergio Occhionero, ha consentito di giungere al risultato di stamattina che rappresenta anche una soddisfazione per chi questa indagine ha lavorato sin da allora, a partire proprio dal maresciallo Antonio Coppola.

Per il momento, prima di entrare maggiormente nel merito degli elementi costitutivi di questo provvedimento, firmato dal gip del tribunale di Santa Maria Capua Vetere Ivana Salvatore, facciamo un pò di ordine relativamente ai nomi dei 27 indagati.

Come abbiamo scritto già stamattina, 6 di questi sono stati raggiunti da una misura cautelare restrittiva della libertà personale. Uno di loro è finito in carcere, gli altri 5 ai domiciliari. Dunque, ulteriori 21 persone restano indagate a piede libero.

Nel dettaglio questo l’elenco.

I capi di imputazione provvisori, come già abbiamo scritto stamattina, toccano , prima di tutto il reato di associazione a delinquere ai sensi dell’articolo 416 del codice penale. Questa associazione sarebbe stata finalizzata secondo l’impianto accusatorio, avallato sostanzialmente dal gip, alla truffa in danno di società assicurative, al furto, all’estorsione e al traffico illecito di sostanze stupefacenti.

CARCERE:

Simmaco Palmiero, 42 anni di Casagiove

DOMICILIARI:

Angela Di Blasio, 43 anni di Casagiove

Rosa Palmiero, 39 anni, di Bellona

Gianluigi Ramaglia, 48 anni di Caserta, avvocato

Adriano Cortese, 56 anni, di Caserta

Agostino Capone, 53 anni, di Caserta, di Rione Santa Rosalia

INDAGATI A PIEDE LIBERO:

Yassine Mahloul, 34 anni di Macerata Campania

Maria Grazia Semonella, 48 anni di Caserta, rione Santa Rosalia

Antonio Comune, 45 anni, di Casagiove

Simona Vendemia, 41 anni, di Casagiove

Antonio Di Gennaro, 41 anni, di Casapulla

Maurizio La Monica, 33 anni, di Casagiove

Rosa Narducci, 40 anni, di Casagiove

Orsola Ruberto, 47 anni di Casagiove

Ciro Ruggiero, 42 anni di Roma

Salvatore Tavano, 41 anni, di Casagiove

Enrico Giaquinto, 44 anni, di San Nicola La Strada

Maria Rosaria Giaquinto, 41 anni, di San Nicola La Strada

Lucia Castiello, 66 anni, di Casagiove

Valerio Valbusa, di Romentino (Novara)

Pasquale Manzi, 35 anni di Castel Morrone,

Maurizio Di Gaetano, 51 anni di Caserta

Michela Raucci, 47 anni di Casagiove

Elpidio Martucci, 56 anni di Casagiove

Giuseppe Amato, 61 anni, di Sparanise

Gaetano Palmiero, 65 anni di Casagiove

Liana Punzo, 42 anni di Caserta

QUI SOTTO LA COPIA INTEGRALE DELLE PRIMA PAGINE DELL’ORDINANZA CONTENEENTE L’ELENCO DEI 27 INDAGATI DI CUI 6 RAGGIUNTI DA MISURA DI CUSTODIA CAUTELARE, TRA CARCERE E DOMICILIARI