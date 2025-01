Famiglia abusiva nella villa confiscata al boss Peppe Setola

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

Prima del passaggio di proprietà allo Stato, era abitata dal fratello

CASAL DI PRINCIPE – Un’operazione di polizia ha portato alla denuncia di alcune persone accusate di occupazione abusiva di un immobile confiscato a Casal di Principe, in via Costantinopoli.

Si tratta di un’abitazione precedentemente abitata da Pasquale Setola, fratello del boss Giuseppe Setola, autore delle stragi del clan dei Casalesi.

Gli occupanti, una famiglia originaria di San Cipriano d’Aversa, avevano allacciato abusivamente l’impianto elettrico dell’immobile, un dettaglio che ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine, portando all’intervento.

L’immobile in questione era stato confiscato ufficialmente nel 2021. Secondo gli investigatori, non si esclude che gli occupanti dell’abitazione potessero anche pagare un affitto illecito agli ex proprietari, legati alla criminalità organizzata. Le indagini continuano per fare luce su eventuali altre dinamiche illecite legate all’occupazione dell’immobile.