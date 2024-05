Famiglia rapinata in casa: rubati due fucili e tesserino militare

Indagini in corso da parte dei carabinieri

ALIFE – Rapina in casa, sabato, in via Piera ad Alide, ai danni di una famiglia del posto. L’azione, fulminea, è scattata quando il padrone di casa– un militare dell’esercito – è uscito con l’auto. Quando i malviventi, una banda di almeno 4 persone, hanno fatto irruzione.

In casa si trovava solo la moglie aggredita e schiaffeggiata e spintonata più volte a terra. I rapinatori, con accento, sembrerebbe, straniero, avrebbero frugato in casa facendo razzia si tutto tra cui anche due fucili da caccia, contanti, gioielli e il tesserino militare dell’uomo scappando e facendo perdere le loro tracce.

Scattato l’allarme sul posto sono arrivati i carabinieri della compagnia di Piedimonte Matese che hanno avviato le indagini sul caso.