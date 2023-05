“Festa scudetto” a MONDRAGONE. ECCO le strade chiuse al traffico

.

MONDRAGONE – Il Club Napoli Palazzo Ducale ha chiesto e ottenuto di poter dare vita, a partire dalle 20,00 di sabato 20 maggio, alla “Festa Scudetto” per celebrare la vittoria del Napoli nel campionato di calcio di Serie A.

Per questo il Comune ha disposto la chiusura al transito veicolare e il divieto di sosta in entrambi i lati di piazzale Pasquale Corvino e di un tratto di corso Umberto I, dove si trova anche la sede del Club Napoli e il divieto di transito in via Torre.