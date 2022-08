FIAMME A CASERTAVECCHIA. Brucia per l’ennesima volta la collina panoramica della città

CASERTA – Ancora una volta Casertavecchia, area martire per antonomasia durante le estati roventi è stata attinta da un vasto incendio. Le fiamme si sono sviluppate a partire dal primo pomeriggio e ancora in questi minuti sono in azione i vigili del fuoco del comando provinciale di Caserta, che impegnano una loro squadra proveniente dal presidio di Marcianise.

In ausilio, è arrivato sul posto anche un elicottero dell’antincendio della regione Campania. Naturalmente, a complicare le operazioni, ci si è messo anche il vento di scirocco, che, dopo quarantotto ore di tregue ha ricominciato a soffiare nella giornata odierna, preannunciando un ulteriore aumento delle temperature che porteranno le colonnine di mercurio ai valori, incredibilmente superiori ai 40 gradi di fine Giugno, forse non si arriverà proprio al 42 e ai 43 gradi del 27 Giugno, ma non ci si andrà neppure tanto lontani.