Fiat 500X parcheggiata e rubata in strada: LADRI BECCATI

LUSCIANO – Il 4 maggio 2024 avrebbero rubato, in Lusciano, l’autovettura Fiat 500X che il proprietario, un 67enne di Trentola Ducenta, aveva appena parcheggiato sulla pubblica via.

I carabinieri della Stazione di Lusciano, a seguito di indagini svolte attraverso l’acquisizione delle immagini dei sistemi di video sorveglianza, l’analisi dei tabulati e delle Banche Dati consultabili dalle Forze di Polizia, sono riusciti a risalire ai responsabili del furto che sono stati individuati, identificati e denunciati in stato di libertà.

I due malfattori, un 32enne pregiudicato di Casoria (NA) e un 28enne censurato di Afragola (NA), che sono stati anche proposti per il foglio di via obbligatorio, dovranno quindi rispondere di furto aggravato in concorso.

La particolare attenzione posta dai carabinieri della Compagnia di Aversa all’annoso fenomeno dei furti di autovettura ha portato gli stessi militari dell’Arma a denunciare in stato di libertà altri due 50enni malviventi del napoletano che, il 19 novembre u.s., sempre in Lusciano, a seguito di perquisizione personale e veicolare furono trovati in possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli.

In quella circostanza ad allertare i carabinieri della sezione Radiomobile della Compagnia di Aversa fu un privato cittadino insospettitosi dal loro atteggiamento.