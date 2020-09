Finti operatori Enel tentano di truffare una 90enne, ma si imbattono in una pugilessa che…

CELLOLE – Pubblichiamo una dettagliata segnalazione proveniente dal profilo “Big Brother Ambiente e Animali” di Cellole:

Oggi uno di due giovani codardi (perché solo codardo può essere chi se la prende con una anziana ed una ragazza) che si spacciano per dipendenti Enel ha aggredito prima verbalmente una nostra ragazza che chiameremo Maria e, successivamente, ha minacciato di metterle le mani addosso. Tutto è accaduto nel centro cittadino, dove due individui, spacciandosi per dipendenti Enel, hanno prima infastidito una signora, cercando in tutti i modi di introdursi in casa, e dopo, non riuscendoci, uno di loro, il più codardo, alto, magro, moro e con barba, ha cercato di scavalcare il cancello dove abita un’anziana novantenne. Maria dal balcone ha notato il codardo che stava entrando in casa e lo ha ammonito, questo è andato su tutte le furie, ha iniziato a minacciarla verbalmente proferendo verso di lei brutte parole, poi l’ha invitata a scendere, iniziando a provocarla al fine di raggiungere il suo scopo, dicendole che se scendeva gli avrebbe mostrato cosa era capace di fare uno di Poggioreale.

Nel frattempo giungeva sul posto il papà di Maria, per poco si è sfiorata rissa; solo l’arrivo delle forze dell’ordine ha placato gli animi. Maria ha preferito non fare denuncia, oggi al codardo è andata bene, ha evitato una denuncia ed è tornato a casa con tutti i dentini (Maria è una pugile del nostro team sportivo). Brava Maria il Team Sparta è fiero di te. Vi preghiamo di condividere e segnalare la presenza di questi loschi individui con cercano di truffare gli anziani, specialmente il codardo alto, magro, moro con barba.