FlyDay a VITULAZIO per i giovani allievi della Scuola militare Nunziatella

VITULAZIO. Domenica scorsa, 14 aprile, con una meteo perfetta, si è tenuto l’evento FlyDay per gli allievi del secondo anno della Scuola Militare Nunziatella.

Questo evento è arrivato alla terza edizione ed è stato avviato dal Gruppo Volo Nunziatella che raccoglie ex allievi con la passione del volo.

In questo gruppo sono presenti ex allievi di gradi e professioni diverse, sia in ambito militare che in ambito civile.

Il Gruppo Volo Nunziatella ha ritenuto donare questa esperienza agli allievi per permettere loro perimentare e toccare con mano il significato più profondo del volo, che sta nel vedere le cose da un’altra prospettiva. E’ come se il nostro cervello cambiasse angolazione, inquadrando la realtà da lassù con una lente del tutto inedita oltre che dare una maggiore consapevolezza nelle scelte che i ragazzi faranno nel prossimo futuro.

Per Organizzare l’evento, il Gruppo Volo Nunziatella, ha deciso di affiancarsi ad una Scuola di Volo di esperienza ultradecennale, A.S. Galassia 195 con sede operativa a Vitulazio presso l’Aviosuperficie “La Selva”

La Scuola ha messo a disposizione spazi, aereomobili, piloti e il simulatore di volo oltre, e non trascurabile, la loro professionalità, simpatia e cordialità.

presidente della Scuola, ing., ha voluto essere anche uno dei piloti che hanno accompagnato in volo i ragazzi.

Nello spazio riservato per l’illustrazione del volo con paracadute, il generale dei Carabinieri Tuscania Guido Ruggeri ha coinvolto ed entusiasmato i ragazzi mescolando nozioni tecniche, con esperienze personali e professionali all’interno di un percorso storico.

L’aula didattica, fornita di simulatore di volo professionale, è stata presa d’assalto sia dai ragazzi che dai genitori e gli ospiti presenti.

Il dono più bello: il sorriso estasiato, schietto e sincero dei ragazzi mentre scendevano dall’aereo

