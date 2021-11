Folla commossa e palloncini bianchi ai funerali del giovane finanziere Vincenzo Buccella

GRICIGNANO D’AVERSA (Lidia e Christian de Angelis) Folla commossa e militari della finanza ai funerali del 29enne Vincenzo Buccella. Ieri pomeriggio presso la Parrocchia Madonna Del Rosario a Gricignano si sono celebrati i funerali dello stimato e conosciuto maresciallo della Guardia di Finanza, deceduto improvvisamente mentre dormiva a casa. Il giovane era di servizio in Sicilia, ma si trovava a casa al momento del decesso, avvenuto per un arresto cardiaco. Ieri alla funzione religiosa era presente un fiume in piena di amici, parenti, colleghi della finanza e cittadini, sconvolti dal lutto. Il padre di Vincenzo, il signor Alessandro è anch’egli un appartenente alla Guardia di Finanza, un uomo per bene e stimato, oltre alla madre Francesca e i due fratelli Paolo e Cristina. Presso l’abitazione del giovane tanti a dare l’ultimo saluto liberando in cielo tanti palloncini bianchi, ad accompagnare la bara bianca portata in spalla di finanzieri, sino alla Chiesa, poi nel piazzale antistante della parrocchia il passaggio della bara è stato accolto da un picchetto d’onore degli appartenenti dell’Arma, a regolare la situazione i vigili urbani e i volontari della Protezione civile, una cerimonia sobria e rispettosa ma molto toccante, sotto shock la comunità per questa perdita ingiusta e prematura.