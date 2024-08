FOLLE INSEGUIMENTO NEL CASERTANO. A 200km all’ora lanciati crick e ruota di scorta contro i carabinieri

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP CLICCA QUI https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

CASERTA – Un episodio di estrema pericolosità si è verificato sull’Asse Mediano. Durante un inseguimento a 200 chilometri all’ora, una banda di cinque persone incappucciate, a bordo di un’Alfa Romeo 156, ha lanciato contro i carabinieri oggetti pericolosi, tra cui un crick e un pneumatico, nel tentativo di sfuggire alla cattura.

Il caos ha avuto inizio quando una pattuglia della sezione radiomobile dei carabinieri di una compagnia locale ha notato l’Alfa Romeo 156 nei pressi dello svincolo “Villa Literno”. Insospettiti dalla presenza dei cinque uomini incappucciati all’interno del veicolo, i militari hanno intimato l’alt. Tuttavia, i fuggitivi hanno ignorato l’ordine e hanno dato inizio a una fuga a velocità estremamente elevata, raggiungendo i 220 km/h.

Durante l’inseguimento, la banda non si è limitata a cercare di sfuggire ai carabinieri. Oltre a eseguire manovre estremamente pericolose, hanno tentato di speronare la pattuglia più volte. A peggiorare la situazione, i fuggitivi hanno lanciato vari oggetti contro i militari, nel disperato tentativo di ostacolare la loro avanzata. Tra gli oggetti lanciati, un crick e un pneumatico che, per fortuna, non hanno colpito né i carabinieri né altri utenti della strada.

Nonostante gli sforzi dei carabinieri, l’Alfa Romeo 156 è riuscita a sfuggire, dileguandosi nel traffico. Tuttavia, le forze dell’ordine non si sono arrese e hanno avviato una serie di indagini per rintracciare i colpevoli. Grazie alla tempestività della reazione e alla raccolta di prove, gli investigatori sono già sulle tracce dei responsabili di questo episodio.