LE FOTO. Folle inseguimento sulla Nazionale Appia: perde il controllo dell’auto e si va a schiantare

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Grazie ad un’importante azione coordinata tra la Polizia municipale e il Commissariato di Polizia e la Compagnia Carabinieri è stato possibile fermare a Recale, a seguito di un inseguimento partito da Santa Maria Capua Vetere, due persone che trasportavano ingenti quantitativi di merce contraffatta destinata ad essere consegnata presso l’area mercato della città del foro.

Le due persone, mentre viaggiavano contromano a bordo di un’Alfa Romeo nei pressi dell’area mercato, si sono date alla fuga dopo l’alt intimato dagli agenti guidati dal Comandante del comando locale che a quel punto hanno richiesto l’ausilio di polizia e carabinieri e nel mentre proseguivano l’inseguimento dell’Alfa Romeo 147.

La folle corsa dei due stranieri si è conclusa in via Appia Antica, nel comune di Recale, in quanto il guidatore si è andato a schiantare contro il muretto di un senso rotatorio imboccato controsenso.

A seguito dello schianto il conducente dell’Alfa Romeo 147 è fuggito dileguandosi tra le campagne di Recale mentre il passeggero F. F. 44 enne senegalese è stato bloccato dai poliziotti locali sammaritani e denunciato alla Procura di Santa Maria Capua Vetere per detenzione di merce contraffatta e resistenza a pubblico ufficiale.