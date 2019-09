FOLLIA A CASERTA. Dodicenni “beccati” a giocare al planking challenge: sdraiati in strada aspettando le auto

CASERTA – Si ispirerebbe alla Planking Challenge, una moda attivata già da qualche anno, via social, l’ultima sfida che coinvolge gli adolescenti, arrivata anche in provincia di Caserta. Come denunciato da Ciò che vedo in città, stamattina, in via Kennedy, un gruppo di ragazzini tra i 12, 13 anni circa si sono sdraiati sull’asfalto, rigorosamente ripresi dai compagni armati dell’immancabile cellulare usato per postare la scena sui social.

Al momento sopraggiungeva una donna alla guida di un’auto che ha notato la scena: i ragazzini si sono alzati da terra solo all’ultimo minuto, rischiando di farsi investire. Fortunatamente nulla è accaduto, ma se fosse arrivata un’auto a velocità sostenuta, cosa sarebbe successo?

In realtà il Planking è una moda che arriva oltreoceano ed in origine aveva tutt’altra natura: consisteva sì nello sdraiarsi per terra e scattare foto o girare video da postare sui social ma lo si inscenava in zone pedonali: una sorta di sfida per sensibilizzare i passanti a guardare la vita da un’altra prospettiva, in questo caso, destabilizzare le convenzioni sociali sdraiandosi con la schiena sull’asfalto.

Ovviamente il gioco, una volta diventato “popolare”, è finito per diventare una pratica pericolosa.