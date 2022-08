FORZA ITALIA Berlusconi “scarica” De Siano e nomina Fulvio Martusciello commissario regionale

Il leader nazionale degli azzurri sostituisce Domenico De Siano per il quale, probabilmente, si annulla quasiasi chances di candidatura alle prossime elezioni politiche

NAPOLI Il presidente diForza Italia Silvio Berlusconi ha nominato commissario regionale di Forza Italia in Campania l’onorevole Fulvio Martusciello. Lo rende noto il partito azzurro. Berlusconi ha dichiarato che “nel corso di una lunga e cordiale telefonata ha ringraziato il senatore Domenico De Siano per l’ottimo lavoro svolto, che ha consentito a Forza Italia di confermarsi primo partito del centro destra nella Regione a tutte le elezioni”, fanno sapere da Fi. A questo punto per De Siano si annullano le possibilità di essere candidato alle prossime elezioni politiche.