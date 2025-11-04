FOTO. Appartamento ancora in fiamme, dopo il crollo del solaio divampa un altro rogo

PIETRAMELARA – Nella mattinata di ieri avevamo riportato i disastrosi eventi avvenuti a Pietramelara (clicca qui e leggi) , dove un appartamento in pieno centro storico è stato avvolto dalle fiamme, portando all’evacuazione dell’intero condominio. Sin da subito è stato confermato che non ci siano stati feriti e l’incendio sembrava esser stato inizialmente domato dai Vigili del Fuoco, ma, sfortunatamente, nella notte la tragedia ha avuto seguito.

Prima il crollo di un solaio, il quale ha arrecato non pochi pericoli agli agenti che operavano all’interno del rogo estinto, poi il ritorno alle fiamme, con un secondo incendio divampato poco dopo e che continua ad ardere tutt’ora. Il bilancio di feriti rimane fortunatamente fermo a zero, ma con alto rischio per le persone che si trovano in strada, nell’attesa di poter tornare alle proprie abitazioni o a riparo dal sito. Gli operatori dei Vigili del Fuoco stanno operando per mantenere la situazione sotto controllo ed evitare che le fiamme continuino a minacciare la zona.