FOTO. Beccato a gettare rifiuti in mezzo al verde: multato

SANTA MARIA A VICO (red.cro.) – L’attività di controllo sul territorio di Santa Maria a Vico finalizzato al contrasto degli sversamenti abusivi sta portando a risultati importanti, sia in termini di qualità del rifiuto conferito che rispetto all’identificazione dei cittadini che non rispettano regole comportamentali e di senso civico, prima ancora degli ordinamenti civilistici e penali. L’amministrazione guidata da Andrea Pirozzi vuole “tutelare i tantissimi cittadini che hanno permesso il raggiungimento di dati che i referenti del settore identificano esemplari per la provincia di Caserta e non solo. Per questo motivo si vuole informare la comunità che tutti gli incivili verranno puniti severamente perchè il rispetto dell’ambiente e la tutela del futuro dei nostri figli non può ammettere scusanti ed attenuanti”.

Nell’ambito dell’attività del contrasto del fenomeno di abbandono dei rifiuti “che ha previsto anche l’installazione di dispositivi mobili di rilevamento, abbiamo cominciato ad elevare i primi verbali. Il signore nella foto sarà multato dalla Polizia municipale, dopo che è stata sorpreso lo scorso 27 giugno, a sversare rifiuti in via Marinielli. Ed ancora, abbiamo richiesto agli organi competenti, l’autorizzazione a pubblicare i dati degli incivili che continuano imperterriti a sversare i rifiuti, non curanti delle conseguenze che questo atto può determinare”.